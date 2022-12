La RFEF lancia una collezione NFT della Copa del Rey

La Federcalcio spagnola (RFEF) ha stretto un accordo con RealFevr, specialista di video NFT con sede in Portogallo, per creare collezionabili digitali di momenti storici e iconici della Copa del Rey. La partnership triennale, ha affermato la RFEF, mostrerà momenti video tra cui star come Diego Maradona, Iker Casillas, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Thibaut Courtois, David Beckham, Gaizka Mendieta, Paulo Futre, Roberto Carlos, Neymar, Raúl, Andrés Iniesta, Hugo Sánchez, Gareth Bale, Santiago Cañizares, David Villa, Samuel Eto’o e Gerard Piqué.

Lo specialista di video NFT RealFevr possiede una piattaforma Web3 decentralizzata che consente ai fan di acquistare pacchetti digitali, raccogliere momenti video e venderli peer-to-peer (p2p) sul mercato. La piattaforma è relativamente nuova ma ha già lanciato e esaurito diversi pacchetti di momenti. Ad oggi sono stati venduti 145.000 pacchetti dal lancio della prima edizione.

“I progressi si fanno un passo alla volta e oggi, affermiamo con orgoglio di essere un passo più vicini all’attuazione della nostra visione, non solo come azienda, ma anche come contributore attivo alla rivoluzione digitale nel settore dello sport. La RFEF si è fidata di noi per compiere questo enorme passo, diventando la prima federazione calcistica nazionale al mondo a farlo”, ha affermato Fred Antunes, ceo di RealFevr. Da parte sua, il direttore marketing della RFEF, Rubén Rivera, ha definito l’accordo con RealFevr:

“Una grande notizia per i tifosi della Copa del Rey di tutto il mondo che ha valorizzato l’esperienza e la magnifica comunità degli utenti di Realfevr”.

Rivera ha raggiunto che diventare la prima federazione calcistica nazionale al mondo a creare video digitali da collezione ufficiali da una delle sue competizioni “è pienamente in linea con il piano strategico 2020-2024 del suo attuale Consiglio di amministrazione, che difende la professionalizzazione, la modernizzazione, e la digitalizzazione dell’organizzazione come una delle grandi sfide”. Il primo drop di momenti RealFevr x RFEF sarà rilasciato quest’anno.

“Il nostro accordo con RealFevr è una grande notizia per i fan della Copa del Rey di tutto il mondo e ci consentirà di condividere con loro momenti storici della competizione che saranno unici nell’ecosistema Web3 grazie all’esperienza di Realfevr e alla community di utenti”, ha affermato Rúben Rivera.