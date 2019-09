La quota di energia prodotta da rinnovabili entro il 2030 dalla Germania

La quota di energia prodotta da rinnovabili dalla Germania entro il 2030. L’annuncio è stato fatto da Berlino che ha trovato l’intesa su un maxi piano di investimenti verdi per ridurre in maniera drastica le emissioni inquinanti e produrre il 65% della sua energia da fonti rinnovabili entro il 2030. Il piano deciso dalla Merkel prevede investimenti per 54 miliardi di euro entro il 2023, e 100 miliardi entro il 2030. Obiettivo è quello di garantire che il Paese riduca le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 senza ridurre la crescita economica.