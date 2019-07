Wall Street Italia, il direttore presenta il magazine di luglio (VIDEO)

Leopoldo Gasbarro, direttore del magazine Wall Street Italia, racconta il nuovo progetto e le finalità del nuovo magazine.

Il numero di luglio è dedicato al rapporto tra risparmio e impresa in Italia e di come la finanza fa da collante tra questi due mondi in Italia, ovvero nel Bel Paese.

Da un lato c’è la necessità di mettere in moto la produzione delle imprese e creare nuovi posti di lavoro; dall’altro c’è la spinta verso nuove forme di investimento, una nuova linfa alimentata dalle attività finanziarie delle famiglie italiane. Questi i due “motori” per la crescita del nostro Paese.

Vi siete mai chiesti come mai la Spagna e il Portogallo con la stessa moneta riescono a crescere più di noi? Come mai siamo scivolati in questa situazione di impasse?

Per rispondere a questi e molti altri quesiti hanno collaborato con noi personalità del mondo imprenditoriale e firme celebri del calibro di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria; Oscar Farinetti, fondatore di Eataly; Fulvio Giuliani, caporedattore di Rtl; Fabrizio Fornezza, fondatore di Eumetra; Andrea Cardone, professore all’università di Perugia; Paolo Zucca, consulente fiscale; Sabrina Silvestrini, private banker; Stefano Peroncini, venture capitalist e molti altri.

Ma Wall Street Italia è anche molto altro: consulenza finanziaria, private banking, impresa, assicurazioni e lifestyle.

Leggi il sommario del numero in edicola