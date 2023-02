Uno degli appuntamenti imperdibili per ogni investitore è l’annuale lettera agli azionisti di Berkshire Hathaway del leggendario Warren Buffett, rilasciata in occasione dei risultati della conglomerata.

La lettera annuale è una sorta di manuale del fondatore agli azionisti della Berkshire Hathaway. Buffett ha sottolineato che lui e Charlie Munger fanno due cose principali alla Berkshire. In primo luogo, investono in aziende operative, di solito detenendone il 100%. In secondo luogo, acquistano partecipazioni non di controllo in azioni quotate in borsa.

Buffett ha inoltre sottolineato che gli azionisti dovrebbero concentrarsi sugli utili operativi della Berkshire piuttosto che sui volatili risultati e ha preso di mira in particolare coloro che deridono ciecamente i riacquisti di azioni societarie. Buffett ha dichiarato inequivocabilmente:

“I guadagni derivanti da riacquisti che accrescono il valore, va sottolineato, vanno a beneficio di tutti i proprietari, sotto ogni punto di vista”.

Berkshire Hathaway ha registrato un guadagno di quasi 18,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre, a fronte di un utile di oltre 39,6 miliardi di dollari nello stesso trimestre del 2021. Questo guadagno ha interrotto la serie di perdite di bilancio, grazie al rimbalzo del mercato azionario del quarto trimestre.

Assicurazioni: il risultato della Berkshire Hathaway

Tra i vari risultati della Berkshire Hathaway ci soffermiamo sul settore assicurativo.

Il reddito da investimenti del 2022 è stato superiore del 35% rispetto al 2021, soprattutto grazie all’aumento degli interessi sugli investimenti a breve termine. Il reddito da investimenti è stato precedentemente depresso dai tassi d’interesse bassissimi applicati in risposta al Covid, ma la Federal Reserve ha aumentato i tassi in modo aggressivo nel 2022 per combattere l’inflazione.

Il reddito da investimenti dovrebbe continuare a migliorare, dato che la Federal Reserve sembra destinata a rimanere in modalità di rialzo almeno per la maggior parte di quest’anno, si legge nella lettera. I risultati assicurativi sono stati scarsi per il 2022, ma il vero colpevole è stato Geico (Government Employees Insurance Company), società di assicurazioni auto che ha registrato significative perdite assicurative. Berkshire Hathaway Primary Group e Berkshire Hathaway Reinsurance Group hanno registrato un aumento delle sottoscrizioni per il 2022.

Geico continua a soffrire di una maggiore frequenza di sinistri auto e di un aumento della gravità dei sinistri, dovuto in parte alla maggiore valutazione dei veicoli usati e prevede di generare un utile di sottoscrizione nel 2023, poiché ha ricevuto l’approvazione ad aumentare i tassi di premio a causa dell’aumento dei costi dei sinistri.

I due concetti più importanti nell’investimento assicurativo, continua la lettera, sono flottante e utile di sottoscrizione. In parole povere, il flottante si crea per le compagnie assicurative perché i premi assicurativi vengono pagati prima di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte degli assicurati. Le compagnie assicurative possono investire il flottante, a volte per anni, prima che le perdite assicurative vengano rimborsate. Berkshire, a differenza di molte compagnie assicurative, ha una storia di profitti di sottoscrizione, il che significa che il suo flottante non gli costa nulla e gli frutta denaro, oltre a consentirgli di ottenere un profitto dall’investimento del flottante. Un utile di sottoscrizione significa che il premio assicurativo supera tutti i sinistri e le spese assicurative. Nonostante la perdita di sottoscrizione di Berkshire per il 2022, ha registrato profitti di sottoscrizione per gli anni solari 2021, 2020 e 2019. Il flottante di Berkshire è aumentato a circa 164 miliardi di dollari rispetto ai 147 miliardi di dollari del 31 dicembre 2021 e ai 138 miliardi di dollari del 31 dicembre 2020. In generale, il valore del flottante aumenta con l’aumentare dei rendimenti. Il flottante per azione è aumentato a 112.066 dollari da 98.960 dollari, grazie anche ai riacquisti di azioni. Berkshire ha completato l’acquisto di Allegheny nell’ottobre 2022, aumentando il flottante nel quarto trimestre e il presidente ne ha sottolineato l’importanza: