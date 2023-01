Salirà di due anni in Francia nel 2030 l’età per raggiungere la pensione: 64 anni, 2 in più rispetto ai 62 di oggi. E’ quanto prevede la riforma presentata dalla premier Elisabeth Borne, che anticiperà anche al 2027, anziché al 2035, il requisito di 43 anni di contributi per una pensione completa.

Secondo il testo della riforma, l’età legale sarà gradualmente aumentata, per tutti coloro nati dopo il ’68, al ritmo di tre mesi all’anno a partire dal 1 settembre. La minima sarà fissata all’85% del salario minimo netto, “cioè quasi 1.200 euro al mese a partire da quest’anno”, per i futuri pensionati che avranno raggiunto il massimo della contribuzione, ha aggiunto la Borne che ha spiegato come la rivalutazione coinvolga “quasi 2 milioni” di percettori dell’assegno previdenziale.

In conferenza stampa, trasmessa su tutti i media d’Oltralpe, il primo ministro ha difeso un “progetto di equilibrio del nostro sistema pensionistico” in risposta al fatto che “lasciar accumulare dei deficit sarebbe irresponsabile, a cominciare dallo squilibrio tra numero di lavoratori e di pensionati, in costante aumento”.

Una situazione che, ha avvertito Borne, “condurrebbe ineluttabilmente a un aumento massiccio delle tasse fino a mettere in pericolo il nostro sistema pensionistico e questo non lo vogliamo”. A nome del suo esecutivo ha inoltre spiegato che “ogni euro di questo progetto servirà a finanziare le nostre pensioni e nient’altro“, elogiando il risultato finale dei tre cicli di consultazioni svolti dallo scorso ottobre in poi tra il governo e tutti i partner sociali per “arrivare al progetto, migliore rispetto a sei mesi fa”.

La riforma segnerà inoltre l’estinzione dei principali regimi speciali, ad esempio per quanto riguarda i nuovi assunti presso le ferrovie o la stessa Banca di Francia, che saranno affiliati al regime pensionistico generale. Quei lavoratori che rientrano attualmente nelle condizioni stabilite per le carriere lunghe – ovvero aver versato 5 trimestri di contributi entro l’età di 20 anni – continueranno ad andare in pensione due anni prima dell’età legale, quindi a 62 anni, quando questa arriverà a 64 anni.

Sindacati sul piede di guerra

Sul piede di guerra i sindacati francesi, secondo cui la riforma delle pensioni è troppo veloce e profonda allo stesso tempo. Questo è bastato per annunciare per il 19 gennaio 2023 una prima giornata di scioperi e manifestazioni in tutto il Paese. Una data che dovrebbe “dare l’avvio a una forte mobilitazione a lungo termine”, ha auspicato il leader della CFDT, Laurent Berger, che denuncia “una riforma dell’equilibrio finanziario a spese dei lavoratori”.

Quando si va in pensione in Europa

Ma a che età si va in pensione oggi in Italia? Secondo un’indagine della Uil, In Italia, il requisito per l’accesso alla pensione è 66 anni e 7 mesi per tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, e anche per le lavoratrici del settore pubblico, mentre il requisito è di 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici del settore privato che dal prossimo gennaio subiranno un aumento di un ulteriore anno che le porterà ad allinearsi con l’età prevista per gli uomini.