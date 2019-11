La flessione del costo della polizza Rc auto negli ultimi sette anni

Il premio medio dell’RC auto nel corso degli ultimi 7 anni in Italia ha registrato una flessione del 23,2% (da settembre 2012 a settembre 2019) per il totale dei veicoli. Lo ha reso noto l’Ania nel report Trend.

In valore assoluto si è passati dai 448 euro pagati in media nel settembre 2012 a 344 euro nel settembre 2019. In sette anni, quindi, il premio medio si è ridotto di 104 euro; le riduzioni (rispetto all’anno precedente) sono state le seguenti: ‐20 euro nel 2013, ‐26 euro nel 2014, ‐24 euro nel 2015, ‐16 euro nel 2016, ‐12 euro nel 2017, ‐1 euro nel 2018 e ‐4 euro nel 2019.

La statistica è relativa alla sola garanzia obbligatoria e, pertanto, sono escluse le polizze flotta/assicurate con libro matricola e le polizze temporanee.

I premi analizzati non includono le imposte e il contributo al Servizio Sanitario nazionale.