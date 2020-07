La diretta dal festival del Sarà con Leopoldo Gasbarro (VIDEO)

Appuntamento conclusivo col Festival del Sara’ dalle ore 19 al Museo d’Arte Contemporanea di Termoli.

Lungo l’elenco degli ospiti che vede Leopoldo Gasbarro, Direttore di Wall Street Italia, Niko Romito, chef 3 stelle Michelin, Simonetta Sciandivasci, de Il Foglio, Monica Giandotti, giornalista del Tg3, l’avvocato Luigi Balestra, professore di Diritto civile nell’Universita’ di Bologna, membro laico del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e presidente del Comitato tecnico-scientifico dell’osservatorio Riparte l’Italia, Emidio Mansi responsabile marketing di Pasta Garofalo, Stefano Cappellini, caporedattore della pagina politica del quotidiano La Repubblica Luigi De Vecchi, Chairman of Continental Europe for Corporate and Investment Banking Citi.