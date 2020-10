La crescita stimata del Pil nella zona euro per il terzo trim. 2020

Dopo una prima parte dell’anno influenzata negativamente dai lockdowm a seguito dell’emergenza coronavirus, a partire dal terzo trimestre del 2020, l’economia della zona euro dovrebbe registrare un forte rimbalzo. Secondo quanto riportato nel report Eurozone Economic Outlook il Pil del periodo compreso tra giugno e settembre dovrebbe mettere a segno una crescita dell’8,2%.

Un progresso sostenuto soprattutto dalla ripresa del settore industriale. L’utilizzo della capacità produttiva nel settore è aumentato al 73% nel terzo trimestre, ma è ancora inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto ai valori precedenti la crisi.

Più contenute le previsioni per i prossimi trimestri. Le attese per il quarto trimestre sono per una crescita dell’economia europea nell’ordine del 2,2%. Nonostante questi recuperi il Pil della zona euro registrerà nell’intero 2020 una flessione dell’8% rispetto all’anno precedente.