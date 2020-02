La crescita delle vendite online nel 2019 in Italia

Gli italiani stanno cambiando le loro abitudini e in questo contesto l’e-commerce ha un ruolo di spicco. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, nel 2019 le vendite online hanno registrato in Italia una crescita del 18,4% su base annua, in accelerazione rispetto ai dati del 2018 (+12,1%) e del 2017 (+14,7%).

Un risultato clamoroso, soprattutto se confrontato con l’andamento generale delle vendite al dettaglio, che l’anno scorso sono cresciute soltanto dello 0,8%. Ma questa tendenza non sembra fermarsi, nel solo mese di dicembre le vendite online hanno fatto segnare un balzo del 38,3%, a fronte del +0,9% dei consumi generali.