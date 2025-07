La consulenza finanziaria evoluta secondo TNB

È una delle novità più attese nel mondo della consulenza finanziaria in Italia. Stiamo parlando di TNB (acronimo di The Next Bank), il progetto di banca che si svilupperà attraverso lo spin off parziale della rete di consulenti in Italia del Gruppo Azimut secondo il disegno che sarà sottoposto alle competenti autorità di vigilanza.

Tra gli asset che ne contraddistingueranno l’offerta ci sarà anche la consulenza evoluta che, nel potenziare l’offerta al cliente, eleva le competenze dei professionisti. Per capire di cosa si tratta ne abbiamo parlato con Marco Alessio, il manager che è stato designato Head of Advisory di TNB.

Come è cambiato il mondo della consulenza e degli investimenti negli ultimi anni?

L’industria della consulenza finanziaria si è evoluta molto, sia in termini di prodotti che di servizi.

Un cambiamento che è andato anche nella direzione di valorizzare l’offerta e il lavoro dei professionisti con l’adozione, ad esempio, di una commissione per il cliente. Da una parte questo ha spinto gli intermediari a investire nella costituzione di team di esperti e nell’ideazione di modelli di investimento più sofisticati e dall’altra i clienti, soprattutto di fascia alta, hanno cominciato a richiedere un elevato livello di personalizzazione.

La consulenza assume sempre più un ruolo centrale nel guidare le scelte degli investitori. Ma in cosa si sostanzia la consulenza evoluta secondo il suo approccio?

Il servizio di consulenza evoluta può essere riassunto in tre parole: metodo, un mix tra principi teorici basati sulla costruzione di asset allocation efficienti e coerenti con il proprio profilo di rischio e analisi tecnica; qualità, con il monitoraggio continuo delle scelte e la loro revisione tattica in funzione dei mercati; filosofia perché la consulenza parte dall’ascolto delle esigenze e dalla relazione che crea con il consulente.

Da una cultura basata sui prodotti si passa a quella di una consulenza a tutto tondo sul patrimonio finanziario che richiede un ruolo attivo del cliente, coinvolto nella scelta dei propri investimenti e nella loro gestione dinamica, e consegna al consulente uno strumento per potenziare il suo ruolo e servizio offerto.

Quali saranno i tratti distintivi del servizio di consulenza nella futura TNB?

Il servizio di consulenza evoluta sarà uno degli asset che contraddistingueranno l’offerta che si sta costruendo all’interno del progetto TNB.

Nel nuovo progetto il team Advisory porta non solo l’expertise che abbiamo maturato nel Gruppo Azimut ma anche un nuovo approccio, strategico e tattico, alla consulenza evoluta in cui i suoi tre ingredienti (metodo, qualità e filosofia, ndr) risponderanno alle esigenze di tutte le fasce di clienti attraverso portafogli modello. Un’ottima soluzione per clienti poco patrimonializzati, ma anche per portafogli altamente personalizzati dei clienti che richiedono un livello più alto del servizio.

Quale sarà il ruolo dei consulenti?

La consulenza evoluta è un’ottima leva per tutti i professionisti che vogliono crescere e offrire un servizio di qualità ispirato alla professionalità e alla flessibilità nella risposta alle esigenze del cliente. I professionisti trovano così nuovi strumenti per intercettare prospect e fare retention sulla clientela potendo contare su un team di esperti che offrono non solo approfondimenti di mercato ma anche affiancamento in trattative, mantenendo centrale il ruolo del consulente nella relazione.

Come si compone il team?

Il team Advisory con cui ho la fortuna di lavorare è molto giovane con un’età media di 35 anni. Giovani talenti cresciuti all’interno del Gruppo e che inizieranno con me la nuova avventura in TNB portando specializzazioni diverse nell’ambito della consulenza evoluta oltre ai solidi rapporti costruiti con la nostra rete.

L’AI sarà una minaccia o un’opportunità?

L’AI può potenziare l’attività dei consulenti in termini di qualità, velocità e personalizzazione del servizio e sarà presente anche nella piattaforma di TNB.

Aumenterà le competenze del team Advisory per intercettare i trend di mercato e tradurli in proposte di portafoglio modello e personalizzati.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di marzo 2025 del magazine Wall Street Italia. Clicca qui per abbonarti.