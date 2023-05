La borsa inglese festeggia l’incoronazione di Re Carlo III

Oggi, lunedì 8 maggio 2023 in Gran Bretagna è previsto una giornata di festa, o bank holiday, per celebrare l’incoronazione di Re Carlo III, nonostante la cerimonia sia avvenuta sabato scorso. Ciò significa che oggi la borsa inglese sarà chiusa. Questa notizia rende il 2023 l’anno con il maggior numero di festività bancarie nel Regno Unito, con un totale di nove. Il primo ministro Rishi Sunak ha annunciato nei giorni scorsi:

“L’incoronazione di un nuovo sovrano è un momento unico per il nostro paese. In riconoscimento di questa storica occasione, sono lieto di annunciare un’ulteriore bank holiday per l’intero Regno Unito il prossimo anno.”

Il premier ha inoltre invitato le persone a partecipare a eventi locali e nazionali in onore di Re Carlo III.

Gli eventi per l’incoronazione di Re Carlo III

L’incoronazione ufficiale di Re Carlo III è avvenuta sabato 6 maggio 2023 nell’Abbazia di Westminster, dove si è svolta per più di 900 anni. Durante la cerimonia, l’Arcivescovo di Canterbury ha unto, benedetto e consacrato il Re mentre sedeva sulla sedia del Re Edoardo.

La tradizione dell’incoronazione risale al 973 d.C., quando il re Edgar fu incoronato nell’Abbazia di Bath. Ogni monarca successivo ha avuto una cerimonia di incoronazione su misura, adattata alle preferenze del re o della regina regnante.

Il 2023 si preannuncia come un anno straordinario per il Regno Unito, con numerosi eventi per celebrare l’incoronazione di Re Carlo III, che porteranno unità e festa in tutto il paese.