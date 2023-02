La Bank of England ha recentemente annunciato un aumento del tasso di interesse chiave di 50 punti base, al 4%. Questa decisione è stata presa a maggioranza dal Monetary Policy Committee (MPC), con un voto di 7-2. Due membri del MPC hanno votato per mantenere il tasso al 3,5%. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla banca centrale, il MPC continuerà a monitorare attentamente le pressioni inflattive persistenti, come la rigidità del mercato del lavoro, la crescita di stipendi e inflazione dei servizi. In caso di prove di ulteriori pressioni, potrebbe essere necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria.

La Bank of England ha osservato che l’inflazione complessiva sta iniziando a diminuire e dovrebbe continuare a farlo nel corso dell’anno a causa dei recenti movimenti dei prezzi delle materie prime e di altri beni. Tuttavia, il mercato del lavoro rimane teso e le pressioni sui prezzi e sui salari interni sono state più forti del previsto, il che suggerisce rischi di una maggiore persistenza dell’inflazione di fondo.

A causa dei ritardi nella trasmissione della politica monetaria, la Bank of England prevede che gli aumenti del tasso ufficiale avranno un impatto crescente sull’economia nei prossimi trimestri. Si prevede che l’inflazione annua scenda a circa il 4% verso la fine dell’anno, insieme a un calo della produzione più contenuto rispetto alle previsioni di novembre.