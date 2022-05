La Banca nazionale svizzera si oppone: Bitcoin non è una riserva

La Banca nazionale svizzera è contraria all’acquisto e alla detenzione di Bitcoin come valuta di riserva, ha affermato venerdì il presidente Thomas Jordan all’assemblea generale annuale della banca centrale.

“L’acquisto di Bitcoin non è un problema per noi, possiamo farlo direttamente o acquistare prodotti di investimento basati su Bitcoin”, ha affermato Jordan. “Possiamo sistemare le condizioni tecniche e operative in tempi relativamente brevi, quando siamo convinti di dover avere Bitcoin nel nostro bilancio.” “Ma dal punto di vista attuale non crediamo che Bitcoin soddisfi i requisiti delle riserve valutarie, ecco perché fino ad ora abbiamo deciso di non avere Bitcoin nel nostro bilancio”, ha aggiunto.

Attivisti contro il cambiamento climatico hanno protestato fuori dall’incontro, tenutosi a Berna, chiedendo alla BNS di porre fine ai suoi investimenti in società che secondo loro stanno contribuendo al riscaldamento globale attraverso le emissioni di carbonio.

“La Banca nazionale svizzera investe miliardi nell’industria dei combustibili fossili ogni anno”, ha affermato Nora Scheel del gruppo Campax. “In tal modo, genera quasi tante emissioni di CO2 quante ne produce l’intera Svizzera a livello nazionale”.

La BNS che ha 937 miliardi di investimenti in valuta estera, ha ridotto i suoi investimenti in società di energia e combustibili fossili dal 10% delle sue partecipazioni a circa il 3% al 4%, ha affermato il presidente Jordan.

“Non ha senso per noi vendere tutte le nostre azioni, verrebbero semplicemente acquistate da qualcun altro. L’importante è che l’economia possa trasformarsi … per produrre meno emissioni di CO2”, ha detto Jordan. “Ciò dovrebbe essere fatto in modo sistematico e ordinato. Al momento stiamo già assistendo al problema dell’approvvigionamento energetico, con l’aumento dei prezzi dell’energia che causa problemi soprattutto alle persone a basso reddito”.

La BNS ha già escluso di investire in società principalmente coinvolte nell’estrazione del carbone, ha aggiunto, ma non ha potuto escludere dall’oggi al domani investimenti in petrolio e gas.