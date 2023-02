KKR presenta un’offerta per TIM. Analisi tecnica del titolo

Il fondo di private equity KKR ha presentato a TIM un’offerta non vincolante per la sua rete fissa, che comprende Fibercop e la partecipazione in Sparkle. L’offerta, secondo il comunicato, è relativa a una quota di partecipazione da definire, pur riconoscendo che l’acquisizione comporterebbe la perdita dell’integrazione verticale con Tim.

Il Governo sta monitorando con attenzione l’offerta presentata da KKR e considera centrale il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza della rete nazionale di telecomunicazioni. Il governo valuterà gli sviluppi relativi alla prima società di telecomunicazioni italiana basata su queste premesse.

Il titolo TIM è salito di oltre il 9% a 0,29 euro, mentre il mercato attende dettagli sul prezzo dell’offerta di KKR per la rete fissa di TIM, il parere del consiglio di amministrazione e le eventuali mosse di Cdp e Vivendi. Le indiscrezioni sul prezzo spaziano molto, dai 16 ai 21 miliardi di euro, più bassi se si tiene conto della partecipazione di Fibercop, più alti se si considera Sparkle.

Un’offerta di circa 20 miliardi di euro, che Vivendi, uno dei principali azionisti di TIM, ha già considerato inaccettabile, darebbe a TIM spazio per un significativo deleveraging di circa 15-16 miliardi di euro, lasciando a ServiceCo flessibilità finanziaria, ipotizzando una leva di circa 1,5-2 volte. Anche la quota che il fondo potrà acquisire e chi sarà il suo partner in questa operazione è ancora da definire. Questo potrebbe lasciare spazio a un co-investimento da parte di Cdp o di un altro ente pubblico come F2i o Poste Italiane per evitare problemi di antitrust.

Netco, la newco che nascerà dalla separazione della rete di TIM, è l’obiettivo dell’offerta di KKR. Sono incluse l’intera rete fissa primaria e secondaria, le attività wholesale nazionali e internazionali (Sparkle). Netco, come emerso dal Capital Market Day, potrebbe essere il primo caso in Europa di infrastruttura di rete in fibra e polo tecnologico a disposizione dell’intero mercato con una presenza su tutto il territorio nazionale. Si concentrerà sul mercato wholesale per accelerare ulteriormente la diffusione della rete in fibra, contando sui cicli di investimento e sui ritorni a medio-lungo termine tipici del mercato delle infrastrutture.

