Katy Perry ha ceduto i diritti delle sue canzoni a Litmus Music, una società specializzata nei diritti musicali, che è sostenuta economicamente da The Carlyle Group. L’accordo include le canzoni e gli album pubblicati dalla Perry tra il 2008 ed il 2020: secondo quanto riferiscono Deadline e Billboard l’operazione ha un valore pari a 225 milioni di dollari.

Oggetto della cessione sono i cinque album pubblicati da Katy Perry tramite Capitol Records, i cui titolo sono (tra parentesi indichiamo l’anno di pubblicazione):

One of the Boys (2008);

(2008); Teenage Dream (2010);

(2010); Prism (2013);

(2013); Witness (2017);

(2017); Smile (2020).

Gli album che abbiamo appena elencato contengono 16 singoli, che dalla loro pubblicazione sono stati certificati multiplatino dalla RIAA. I master degli album, invece, continueranno a rimanere di proprietà di Universal Music Group, la casa madre di Capitol Records.

Katy Perry e Litmus Music, una società specializzata nella gestione dei diritti musicali, hanno annunciato di aver stretto una partnership creativa. L’accordo copre i cinque album registrati in studio da Perry e che sono stati pubblicati da Capitol Records nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2020. Complessivamente, questi album, contengono 16 singoli multiplatino.

Il nuovo accordo con Katy Perry, permette a Litmus Music di sviluppare un approccio collaborativo e incentrato sull’artista. Avendo operato ai massimi livelli dell’industria musicale, il management della società ha collettivamente favorito legami profondi con etichette discografiche, distributori, manager di artisti e gli artisti stessi, con la missione di creare valore per artisti e investitori attraverso una gestione ponderata della musica.

La partnership affonda le sue radici nel rapporto di lavoro di lunga data tra Dan McCarroll, co-fondatore e direttore creativo di Litmus Music, e Katy Perry, iniziato nel 2010 quando è stato nominato presidente della Capitol Records. McCarroll ha spiegato che Katy Perry è una visionaria creativa che ha avuto un grande impatto nel campo della musica, della TV, del cinema e della filantropia. McCarroll aggiunge: “sono così onorato di collaborare nuovamente con lei e di aiutare Litmus a gestire il suo incredibile repertorio”.

Secondo Hank Forsyth, co-fondatore e amministratore delegato di Litmus Music, “le canzoni di Katy sono una parte essenziale del tessuto culturale globale. Siamo così grati di lavorare di nuovo insieme con un partner così fidato la cui integrità risplende in tutto ciò che fa“.

Gli investimenti

Litmus Music ha visto la luce grazie all’intuizione di due mostri sacri dell’industria musicale statunitense, Hank Forsyth e Dan McCarroll, i quali si sono uniti a Carlyle Global Credit. L’obiettivo è quello di fare della sana speculazione sui diritti d’autore in un’epoca contraddistinta dallo streaming. La società ha sede a New York e ha una dote finanziaria di 500 milioni di dollari, che fino a questo momento è stata impiegata per acquisire in parte il catalogo di Keith Urban nel dicembre 2022. Successivamente il cantautore, produttore e musicista di successo Benny Blanco ha venduto alla società un portafoglio significativo di composizioni nel giugno di quest’anno.

Della vendita di Perry, l’amministratore delegato di Carlyle, Matt Settle, ha dichiarato in un comunicato stampa: