Juventus, Elkann al top: guadagna 10 volte Agnelli

La Juventus, una delle squadre di calcio più famose al mondo, è al centro dell’attenzione dei media per l’imminente sentenza sui 15 punti di penalizzazione. Sempre oggi è stato reso noto che John Elkann guadagna dieci volte di più rispetto al suo predecessore, Andrea Agnelli. Secondo un’indagine condotta da “La Repubblica”, Elkann avrebbe ricevuto circa 25 milioni di euro nel 2022, mentre Agnelli aveva una retribuzione di circa 2,5 milioni di euro. Una differenza notevole, che ha suscitato molte polemiche tra i tifosi e i commentatori sportivi.

Come si spiega la differenza di stipendio tra Elkann e Agnelli?

Secondo alcuni esperti, Elkann ha portato alla Juventus una grande crescita economica, grazie a nuovi sponsor e partnership, che hanno aumentato il valore del brand. Inoltre, ha assunto un ruolo molto attivo nella gestione del club, partecipando alle decisioni strategiche e al mercato dei trasferimenti.

D’altra parte, Agnelli ha visto il suo ruolo ridimensionarsi dopo la creazione della Superlega, un progetto che ha causato una forte reazione negativa da parte dei tifosi e delle istituzioni sportive europee. Agnelli era uno dei principali promotori della Superlega, ma alla fine ha dovuto ritirarsi a causa della pressione pubblica.

Ma nonostante la differenza di stipendio, Elkann e Agnelli hanno entrambi dimostrato un grande attaccamento alla Juventus. Elkann, infatti, è il nipote di Gianni Agnelli, fondatore della Fiat e uno dei personaggi più influenti dell’Italia del Novecento, scomparso 20 anni fa. Elkann ha ereditato la passione per la Juventus dalla sua famiglia, e ha sempre sostenuto il club in ogni occasione.

Anche Agnelli ha dimostrato un grande attaccamento alla squadra, nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Ha preso decisioni importanti, come l’acquisto di Cristiano Ronaldo, che hanno portato la Juventus a competere sui più alti livelli europei.

In ogni caso, la differenza di stipendio tra Elkann e Agnelli è una questione che ha sollevato molte critiche, soprattutto in un momento in cui il calcio sta attraversando una crisi economica. Molti tifosi si chiedono se sia giusto che il presidente della Juventus guadagni così tanto, mentre molti lavoratori del mondo del calcio e dello sport in generale stanno lottando per arrivare a fine mese.