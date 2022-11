Jupiter AM nomina Andrea Porro country head

Jupiter Asset Management ha annunciato la nomina di Andrea Porro a country head per l’Italia con l’obiettivo di consolidare ed espandere ulteriormente la presenza della casa di gestione britannica nel nostro Paese. Warren Tonkinson, global head of distribution, ha commentato:

“Andrea ha dimostrato negli anni professionalità e competenza. La nomina rientra nell’ambito di un percorso di consolidamento della presenza di Jupiter in Italia ed è la continuazione naturale di un passaggio di consegne iniziato al momento della nomina di Andrea a Deputy Head nel marzo 2021. Nel nuovo ruolo ci permetterà di rispondere ancor più efficacemente alle esigenze del mercato italiano”.

Andrea Porro ha aggiunto:

“Sono onorato e orgoglioso di assumere questo nuovo ruolo di rilievo, in continuità con quello che è stato il mio percorso di crescita all’interno di Jupiter. Non vedo l’ora di collaborare a livello internazionale con Mathias per consolidare ed espandere ulteriormente il business e la rete di clienti della società in Italia, sapendo di poter fare affidamento su un team di professionisti esperti e competenti”.

Chi è Andrea Porro

Entrato in Jupiter nel 2016, anno dello sbarco in Italia, Porro guiderà un team di cinque professionisti a disposizione della clientela italiana sia istituzionale che retail a cui la casa di gestione mette a disposizione una gamma diversificata di strategie azionarie, obbligazionarie e alternative.

Porro, 39 anni, vanta 15 anni di esperienza nel settore degli investimenti. Prima di arrivare in Jupiter, ha lavorato in Credit Suisse in qualità di vice presidente, sales wholesale e retail clients asset management. Ha iniziato la sua carriera in Deutsche Bank lavorando al desk equity derivatives trading.