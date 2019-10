Jp Morgan cambia idea sull’azionario: “è ora di puntare sul Vecchio Continente”

Nonostante l’incognita Brexit e il rischio recessione in Germania, gli analisti di Jp Morgan scommettono sulle Borse europee. E invitano pertanto gli investitori a comprare azioni del Vecchio Continente. Un vero cambio di marcia per la banca, che per lungo tempo ha preferito Wall Street all’Europa.

Il motivo? Le ultime vicissitudini che hanno riguardato i mercati europei hanno portato le piazze di scambio del Vecchio Continente ad essere sottostimate nei portafogli internazionali. Dopo due anni all’insegna delle debolezza, dunque, l’azionario europeo risulta ora a buon mercato.

“Negli ultimi 18 mesi le Borse europee hanno perso oltre il 20% in dollari nei confronti di Wall Street e oggi i prezzi possono rappresentare un buon punto di ingresso. Inoltre da marzo 2018 c’è stato un deflusso del 20% degli investimenti in termini di masse dell’asset management”.

Non solo. Ad aumentare l’appeal contribuiscono inoltre le politiche espansive della BCE e le attese di uno stimolo fiscale. Tutti fattori che offrono agli investitori internazionali buone opportunità di acquisto, anche in vista delle prossime operazioni da parte della banca centrale europea.