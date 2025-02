Jannik Sinner in vetta al tennis mondiale da 35 settimane

Non sbaglia un colpo Jannik Sinner. Il tennista di San Candido sta vivendo un momento straordinario nella sua carriera, consolidando sempre di più il suo posto nell’élite del tennis mondiale. Il campione azzurro si piazza infatti da ben 35 settimane al vertice del ranking ATP e arrivando al traguardo delle 37 settimane infrangerà un nuovo record, quello detenuto finora da Carlos Alcazar.

Tennis: cosa significa il ranking ATP

Nel mondo del tennis professionistico, la classifica mondiale si distingue tra il circuito maschile (ATP) e quello femminile (WTA).

Ogni torneo attribuisce un certo numero di punti, in base alla sua categoria e all’avanzamento del tennista nel tabellone. E’ il cosiddetto ranking che viene aggiornato settimanalmente e si basa su un sistema a punti che riflette le prestazioni dei giocatori nei tornei disputati negli ultimi 52 settimane.

Così i Tornei del Grande Slam assegnano fino a 2000 punti per il vincitore, i Masters 1000 (ATP) / WTA 1000 fino a 1000 punti per il vincitore. I giocatori con un ranking più alto ottengono un miglior seeding, il che significa essere in testa alla classifica. Un ranking elevato garantisce l’ingresso diretto nei tornei più importanti senza dover passare dalle qualificazioni.

Come si colloca Sinner nel ranking ATP

Dopo aver trionfato agli Australian Open, il campione azzurro ha scelto di saltare l’ATP 500 di Rotterdam per concentrarsi sul torneo di Doha, in programma dal 17 febbraio.

E proprio il giorno in cui raggiungerà le 37 settimane al vertice del ranking ATP, Sinner scavalcherà Carlos Alcaraz, che ne vanta 36. Il tennista italiano sarà così molto vicino ad un risultato storico: ossia diventare il quinto tennista a raggiungere tale longevità al numero 1 da quando il ranking computerizzato è stato introdotto nel 1973. Questo lo colloca in una cerchia ristretta, accanto a leggende del calibro di Federer, Nadal, Djokovic e Sampras.

Un traguardo che testimonia la sua crescita costante e la maturità raggiunta sia sul piano tecnico che mentale. Sarà interessante vedere come gestirà la pressione nei prossimi tornei e se riuscirà a mantenere questa straordinaria continuità.

Il patrimonio di Jannik Sinner

Jannik Sinner sta vivendo un’ascesa straordinaria non solo sul campo da tennis, ma anche dal punto di vista economico e imprenditoriale. Dopo il trionfo agli Australian Open 2025, quando il fenomeno azzurro è riuscito ad intascare 3,5 milioni di dollari australiani, il tesoretto di Sinner è notevolmente aumentato.

Secondo Forbes, Jannik Sinner vanta un patrimonio netto di circa 26,6 milioni di dollari al gennaio 2025. Le sue principali fonti di reddito sono i premi del tennis e i contratti di sponsorizzazione. Il montepremi della carriera di Sinner ammonta a circa 37.238.688 dollari al gennaio 2025.

Ma non solo il tennis. A incrementare il patromonio del tennista anche le sponsorizzazioni. Tra questa segnaliamo Head, un’azienda americana-olandese di sport e abbigliamento, che ha vestito il campione in campo fino a maggio 2019, quando ha stretto una partnership con Nike. E poi Lavazza, Parmigiano Reggiano, Technogym e Alfa Romeo fino ad essere ambasciatore del marchio Rolex nel 2020, sono tanti gli sponsor che sgomitano per avere Sinner tra i loro volti. Ma ad oggi non sono ancora noti i suoi introiti derivanti da tali sponsorizzazioni.