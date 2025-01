Australian Open 2025, quanto incasseranno i vincitori

Sono cifre da record quelle che incasseranno i vincitori dei tornei di singolare maschile e femminile dell’Australian Open 2025, il primo dei quattro tornei annuali di tennis del Grande Slam che si tiene ogni anno a Melbourne in Australia nel mese di gennaio.

Montepremi

I vincitori , riceveranno 3,5 milioni di dollari australiani ciascuno (circa 2,2 milioni di euro), confermando l’equità nei premi tra i due circuiti. Anche il finalista sconfitto riceverà una somma significativa: 1,9 milioni di dollari australiani (circa 1,18 milioni di dollari statunitensi).

Complessivamente, il totale dei montepremi si aggirerà intorno ai 96,5 milioni di dollari australiani (circa 58 milioni di euro), segnando un incremento dell’11% rispetto all’edizione precedente.

I semifinalisti riceveranno 1.100.000 dollari australiani, mentre chi si ferma ai quarti di finale incasserà 665.000 dollari australiani.Scendendo nei turni precedenti, gli ottavi di finale garantiscono un premio di 420.000 dollari australiani, mentre chi raggiunge il terzo turno riceve 290.000 dollari australiani.

Il secondo turno assicura un guadagno di 200.000 dollari australiani, e anche chi esce al primo turno non torna a casa a mani vuote, con un premio di 132.000 dollari australiani. Anche i premi per i turni di qualificazione sono stati aumentati, con cifre che vanno da 35.000 dollari australiani per chi si ferma al primo turno delle qualificazioni a 72.000 dollari australiani per chi arriva al terzo turno.

Dettaglio dei premi

Ecco la ripartizione dei premi per ciascun turno del torneo di singolare:

Vincitore : 3.500.000 AUD

: 3.500.000 AUD Finalista : 1.900.000 AUD

: 1.900.000 AUD Semifinalisti : 1.100.000 AUD

: 1.100.000 AUD Quarti di finale : 665.000 AUD

: 665.000 AUD Ottavi di finale : 420.000 AUD

: 420.000 AUD Terzo turno : 290.000 AUD

: 290.000 AUD Secondo turno : 200.000 AUD

: 200.000 AUD Primo turno: 132.000 AUD

