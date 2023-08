Jackson Hole, la convention più attesa dagli economisti. Attesa per il discorso di Powell

L’annuale simposio di politica economica della Federal Reserve Bank di Kansas City, che si tiene nell’area di Jackson Hole nel Wyoming, prenderà avvio giovedì 24 agosto e durerà fino al 26 agosto.

La riunione di esperti governativi e accademici sull’economia, inclusi molti banchieri centrali di tutto il mondo, è più attesa che mai dai mercati finanziari quest’anno, visto il momento storico così complesso per l’economia globale.

C’è molto interesse soprattutto per le parole di Jerome H. Powell, presidente della Federal Reserve, per capire le prossime mosse della Fed in merito ai rialzo dei tassi di interesse per contenere l’inflazione galoppante. Quest’anno la riunione è intitolata “Structural Shifts in the Global Economy” (“Cambiamenti strutturali nell’economia globale”).

Jackson Hole, cos’è e la sua importanza

La convention si svolse la prima volta nel 1978 ottenendo già al tempo un’importanza distintiva, in quanto utile per esaminare questioni economiche urgenti. Spesso, è anche il palcoscenico per annunci significativi e per la presentazione di idee rilevanti riguardanti il panorama finanziario globale. Come quello dell’anno scorso, quando Powell scosse i mercati finanziari annunciando con fermezza che la banca centrale degli Stati Uniti avrebbe affrontato l’inflazione con determinazione, indipendentemente dalle circostanze.

Ora, a un anno di distanza, l’inflazione è stata notevolmente ridotta, attestandosi a due terzi del suo precedente livello. Nel frattempo, l’economia degli Stati Uniti continua la sua espansione, ma, mentre la Fed sembra essere sulla giusta via per riportare l’incremento dei prezzi all’obiettivo del 2% annuo, il percorso da percorrere rimane avvolto nell’incertezza e carico di rischi.

Gli investitori quindi aspettano con trepidazione il simposio di Jackson Hole, con il discorso di Jerome Powell, atteso venerdì 25 agosto dalle 10.05 (le 16.05 in Italia), che sarà il momento clou, in quanto gli investitori cercheranno di fare chiarezza sulle prospettive economiche e sul futuro percorso dei tassi di interesse.

Negli anni passati, i discorsi di Powell hanno sempre portato immediatamente a grossi movimenti nelle borse americane: stando a Reuters, lo scorso anno i mercati statunitensi chiusero a -3,4% subito dopo il presidente della Fed, quando confermò la linea dura sull’inflazione mandando ko le Borse, dall’Europa a Wall Street. Nei due anni passati invece le chiusure furono in positivo, +0,9 nel 2021 e 0,2 nel 2020, per poi crollare di nuovo nel 2019 con -2,6%.

Cosa dirà Jerome Powell al Jackson Hole 2023

Non ci sono certezze su cosa dirà Powell quest’anno. Di certo fornirà una panoramica delle prospettive economiche attuali, chiarendo se siano necessarie ulteriori restrizioni nelle politiche monetarie al fine di contrastare l’inflazione. In alternativa, potrebbe discutere se i progressi finora compiuti siano sufficienti a giustificare il mantenimento dei tassi d’interesse. È probabile che le sue considerazioni affronteranno anche il recente marcato aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, concentrando l’attenzione sulle scadenze più lunghe.

Secondo l’analisi di Bank of America, sembra che il presidente della Federal Reserve potrebbe utilizzare il simposio per ribadire l’impegno della banca centrale nel raggiungere l’obiettivo di inflazione al 2%. Questo potrebbe comportare il mantenimento di un approccio cauto alla politica monetaria, prolungando quindi una posizione restrittiva. Powell potrebbe sottolineare l’importanza dei dati nelle decisioni della Fed, suggerendo che ogni riunione è guidata dalla situazione attuale. Se esprimesse fiducia nel ritmo attuale di incremento dei tassi, i mercati potrebbero interpretare tale affermazione come un segnale di una possibile pausa a settembre e un probabile aumento a novembre.

Ma non si potrà non parlare di questo che sta avvenendo in Cina, con la crisi immobiliare degli ultimi giorni. Questo scenario ha evocato il ricordo del crollo di Lehman Brothers avvenuto quindici anni fa, una comparazione che, sebbene ritenuta ardita da molti, non può essere ignorata. La questione cinese, comprese le restrizioni alla crescita deliberatamente imposte dalle principali istituzioni finanziarie, sarà sicuramente uno dei temi centrali nei discorsi dei banchieri.