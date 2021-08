Jackson Hole: cosa aspettarsi dal meeting 2021

La prossima settimana si terrà l’evento di fine estate che mercati e economisti aspettano con ansia: il ritorno in presenza del simposio annuale di politica monetaria di Jackson Hole, dopo che scorso anno era stato sostituito da un incontro online per via dell’emergenza pandemica.

L’evento, organizzato dal 1978 dalla Federal Reserve di Kansas City fra le Rocky Mountain del Wyoming, a cui di solito partecipano i principali banchieri centrali ed economisti di tutto il mondo, quest’anno si svolgerà tra il 26 e il 28 agosto.

Fari sulla FED, dopo spettro tapering anticipato

I fari saranno puntati soprattutto sull’intervento, che terrà il numero uno della FED, Jerome Powell, venerdì prossimo. In quell’occasione gli analisti di aspettano maggiori indicazioni sulla politica monetaria della banca centrale Usa, dopo che negli ultimi due incontri la Federal Reserve ha mostrato che la politica monetaria degli Stati Uniti si sta avvicinando a un importante punto di svolta lontano dall’aggiustamento dell’era della crisi fissato nel 2020 e il discorso di Powell potrebbe essere l’ultimo indizio sui loro prossimi passi prima della riunione di settembre.

Nella riunione di fine luglio i funzionari della Federal Reserve hanno intensificato le discussioni su come e quando iniziare l’avvio del “tapering”, a sostegno di un’economia che cresce più rapidamente di quanto ci si aspettasse all’inizio dell’anno.

I verbali della riunione della Fed del 27-28 luglio hanno fatto luce su un consenso emergente per iniziare a ridimensionare i 120 miliardi di dollari di acquisti mensili di titoli del Tesoro e titoli ipotecari in una delle tre riunioni politiche rimanenti quest’anno.

“La maggior parte dei partecipanti ha notato che, a condizione che l’economia si evolvesse ampiamente come previsto, hanno ritenuto opportuno iniziare a ridurre il ritmo degli acquisti di attività quest’anno”, si legge nel verbale.

Le minute mostrano come diversi funzionari preferirebbero ridurre gli acquisti di asset nei prossimi mesi al fine di posizionare meglio la Fed per aumentare potenzialmente i tassi se l’economia si rafforzasse ulteriormente l’anno prossimo, mentre altri pensano che la Fed possa aspettare fino all’inizio del prossimo anno perché vogliono avere prove più certe che il mercato del lavoro sia finalmente ‘guarito’ dalla pandemia.

Jackson Hole, obiettivi

Da sempre l’obiettivo del meeting di Jackson Hole è quello di fornire un veicolo per promuovere discussioni pubbliche e scambiare idee tramite un dibattito aperto. L’evento è rimasto sempre fedele a questa visione e i partecipanti si riuniscono per discutere delle questioni di politica monetaria anche tenendo conto dell’evoluzione dei contesti socio e geopolitici circostanti.

Dalla crisi finanziaria del 2007-2009, i presidenti della Federal Reserve hanno utilizzato il loro discorso pronunciato a Jackson Hole, per segnalare importanti cambiamenti nella politica monetaria o nelle prospettive economiche.