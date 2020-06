Italiani congelano le spese, in un anno +94 mld nei depositi di famiglie e imprese

Gli italiani, notoriamente formiche, hanno ulteriormente incrementato i saldi di conti correnti e salvadanai bancari. Da aprile 2019 ad aprile 2020, complice il lockdown, che ha ridotto fortemente i consumi, le riserve di imprese e famiglie sono cresciute di oltre 94 miliardi di euro (+7%) passando da 1.290,2 miliardi a 1.385,1 miliardi.

La crescita è stata sostenuta, in particolare, dell’impennata dell’ultimo periodo con 39,7 miliardi (+3,0%) in più nei primi quattro mesi del 2020.

Sono cresciuti in particolare i depositi delle famiglie: 69,2 miliardi in più (+6,9%) da 1.007,1 miliardi di aprile 2019 a 1.076,2 miliardi di aprile 2020; le imprese hanno risparmiato 25,4 miliardi (+9,0%) negli ultimi 12 mesi (da 283,2 miliardi a 308,7 miliardi) e 7,1 (+3,0%) miliardi nel primo quadrimestre 2020.

A rilevarlo è l’ultimo rapporto del Centro studi di Unimpresa, da cui emerge inoltre che, nel periodo considerato, sono risultati in calo di 11 miliardi (-1%) i prestiti ai privati che, però, sono rimbalzati di 21 miliardi (1,8%)nel primo quadrimestre dell’anno in corso, mentre le sofferenze sono continuate a diminuire di altri 20 miliardi (24%).

Tra gennaio e aprile, la discesa dei crediti deteriorati delle banche ha subito un rallentamento, con un calo di soli 1,4 miliardi (-2,2%). Ma le famiglie sono in difficoltà coi mutui: nei primi 4 mesi del 2020, 219 milioni di euro di rate non pagate.

“La crescita dei depositi bancari riflette i timori delle famiglie, che non spendono, e quelli delle imprese, che non investono. Siamo entrati in una fase di congelamento generale: il Coronavirus da un lato ci ha tascinati in recessione immediatamente, dall’altro non ci dà la forza né la spinta per ripartire e questo secondo aspetto probabilmente è il più preoccupante” commenta il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.