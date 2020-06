Conte: “governo pensa a taglio Iva” mentre prosegue crollo consumi (a maggio -30%)

Il governo pensa ad un possibile riduzione dell’Iva per rilanciare i consumi. L’ipotesi è stata avanzata ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che, nella conferenza stampa di chiusura degli Stati generali ha spiegato:

“Rimodulare l’Iva è solo un’ipotesi. Non abbiamo deciso anche perché è una misura costosa, ma c’è preoccupazione sul fatto che non sia ripartito appieno quel clima di fiducia che fa innescare il circuito dei consumi. È una misura allo studio, questa settimana sarà già decisiva per una prospettiva del genere”, ha sottolineato Conte. Per il momento, però, ha aggiunto, “non abbiamo preso decisioni. Questa settimana sarà decisiva per una prospettiva del genere”.