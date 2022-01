Ica 2021: a Banca Generali il premio Reti Private (VIDEO)

Il premio Best Distributions Network Reti Private è andato quest’anno a Banca Generali, a commentare il successo a margine della serata ICA 2021 è stata Melania D’angelo.

Si è svolta il 18 gennaio, in modalità ibrida (sia online e sia in presenza), la cerimonia di premiazione dei migliori Certificati, Emittenti e Reti distributrici del 2021 per la quindicesima edizione dell’Italian Certificate Awards (ICA).

La cerimonia organizzata da Triboo e Certificati e Derivati e che ha visto Borsa Italiana come sponsor e Wall Street Italia come media partner ha confermato il forte interesse per il mondo dei certificati.

Italian Certificate Awards: le motivazioni del premio

Per questa edizione sono state 13 le categorie di premi, il premio speciale Best Distributions Network Reti Private è andato a Banca Generali che “ha collocato nel Periodo di Valutazione 332 certificati per una raccolta di circa 800 milioni di euro, arricchendo il segmento con nuovi payoff e la piattaforma con due nuovi emittenti, che portano a 9 il numero di issuer collocati attraverso la Rete. Un focus particolare è stato dedicato ai servizi pre e post collocamento che si sono arricchiti di nuovi strumenti a disposizione sia di Private Banker che di Clienti. Nuove e interessanti opportunità si sono aperte in seguito allo sviluppo di un nuovo servizio di costruzione di portafogli tailor made con monitoraggio continuo”.

Nel video a seguire, Melania D’Angelo, Responsabile di BG Certificates Hub di Banca Generali, ha sottolineato l’importanza dell’attenzione a clienti e consulente nel curare i servizi pre e post-collocamento dei prodotti finanziari. Ascoltiamo il suo commento.