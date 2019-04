Italia torna sotto la lente di Bruxelles. Moscovici: “fase delicata”

L’Italia torna nel mirino di Bruxelles per via del ciclo economico debole. Lo ha confermato oggi il commissario Ue agli Affari economici e monetari Pierre Moscovici, in arrivo al consiglio informale dei ministri delle Finanze Ue che si apre a Bucarest.

L’economia italiana sta attraversando una fase particolarmente “delicata”, in cui la Commissione europea deve monitorare con attenzione la situazione, ha confermato Moscovici. Il riferimento è alle ultimi indicazioni di crescita — non elaborate dalla Commissione — che danno l’economia italiana ferma o in recessione.

“Sono cifre che dobbiamo guardare con grande attenzione” ha detto Moscovici.

