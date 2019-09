Italia, monito dell’FMI: “Contro il debito alto servono crescita e consolidamento”

Il nuovo governo è formato e l’attenzione dei mercati e delle istituzioni ora si sposta al prossimo 15 ottobre, la deadline per presentare la bozza della legge di bilancio 2020 che sarà presa in esame dalla Commissione Ue. A dare un consiglio al nuovo esecutivo giallo-rosso il direttore del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale Poul Thomsen.

Parlando alla Reuters, Thomsen ha sottolineato come l’Italia può ridurre l’elevato debito pubblico grazie ad un mix, combinando insieme cioè un ragionevole risanamento dei conti pubblici con la crescita economica.

L’Italia ha avuto un lungo periodo di crescita molto debole e bassa produttività, il problema principale è in assoluto quello di aumentare la produttività. Inoltre c’è la questione dei conti pubblici: l’Italia deve attuare un risanamento di bilancio, non metto in dubbio che questo si possa ottenere intervenendo su bilancio ma serve anche crescere”.