Italia bocciata in istruzione, fanalino di coda in Europa per diplomati e laureati

Italiani bocciata per livello di istruzione, si conferma ancora una volta fanalino di coda in Europa per percentuale di diplomati e laureati.

È quanto sottolinea il Rapporto dell’Istat sui “Livelli di istruzione e i ritorni occupazionali” da cui emerge che il 62,2% delle persone tra i 25 e i 64 anni nel nostro Paese ha almeno il diploma, a fronte di una media Ue che si attesta al 78,7%.

Una percentuale che sale in alcuni tra i più grandi paesi dell’Unione: 86,6% in Germania, 80,4% in Francia e 81,1% nel Regno Unito. Solo Spagna, Malta e Portogallo hanno valori inferiori all’Italia.

E nonostante il limitato numero di giovani laureati in Italia, le loro prospettive occupazionali sono più deboli rispetto ai valori medi europei: la quota degli occupati tra i 30-34enni laureati non raggiunge l’80% (78,9%) contro un valore medio europeo dell’87,7%.

Spostando lo sguardo al mercato interno, tuttavia, la percentuale di chi, tra i laureati di 25-64 anni, ha un lavoro è di quasi 30 punti (28,6) più elevato di quello registrato tra chi ha conseguito al massimo un titolo secondario inferiore.

Sul fronte geografico, nel Mezzogiorno rimangono decisamente inferiori sia i livelli di istruzione (il 54% possiede almeno un diploma, il 65,7% nel Nord) sia i tassi di occupazione anche delle persone più istruite (71,2% tra i laureati, contro il 86,4% nel Nord).

Senza contare l’incidenza dei giovani di 15-29 anni non occupati e non in formazione, “i neet”: sebbene cala di 1,2 punti rispetto al 2018 e raggiunge il 22,2%, si tratta pur sempre di 2 milioni di giovani ed è la quota più elevata tra i Paesi dell’Unione, di circa 10 punti superiore al valore medio Ue 28 (12,5%) e decisamente distante dai valori degli altri grandi Paesi europei. È pari invece al 35,4% il tasso di occupazione dei 18-24enni che abbandonano precocemente gli studi.

In altre parole, chi consegue la laurea ha molte più opportunità di lavoro rispetto ad un diplomato.