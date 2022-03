Italia a rischio stagflazione, in arrivo la tempesta perfetta

Il rischio di stagflazione diventa sempre più realistico per l’economia italiana. A due anni dall’inizio della crisi innescata dal Covid19, l’effetto della corsa dei prezzi di energia, gas e carburanti, esasperata dalla crisi ucraina, rischia di portare già nel 2022 il tasso di inflazione all’8%. Un livello che potrebbe abbattere i consumi per un valore di 6,1 miliardi di euro, riducendo allo stesso tempo di 41,3 miliardi l’aumento previsto del prodotto interno lordo.

E’ quanto afferma Confesercenti in un dossier calcolando come il nuovo scenario costringa a rivedere al ribasso le previsioni per l’anno in corso: la crescita del Pil nel 2022 passerebbe dai +61,5 miliardi previsti (+3,7% sul 2021) a +20,2 miliardi (+1,2%), quella dei consumi dai +35,9 miliardi di euro inizialmente previsti ad appena +9,8 miliardi.

“Dopo due anni terribili, le imprese si trovano a fronteggiare una nuova emergenza”, commenta la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise. “Dobbiamo fare tutto il possibile per contenere la tensione inflazionistica. Abbiamo già proposto un patto sociale tra governo, imprese, sindacati e banche per contenere la corsa dei prezzi. Ma occorrono anche nuovi e più incisivi interventi per contenere i costi energetici per famiglie e imprese, a partire da misure per calmierare il costo della materia prima e dalla riduzione temporanea di accise ed iva su gas, energia e carburanti”.

Rischio stagflazione si fa più evidente, l’allarme della CGIA di Mestre

Di fronte al fuoco incrociato del caro inflazione e riduzione del Pil, si fa sempre più evidente il rischio di stagflazione. L’allarme lanciato dall’Ufficio studi della CGIA mostra il rischio che la nostra economia scivoli lentamente verso questa tempesta perfetta: ovvero economia verso una crescita pari a zero, con una inflazione che si avvierebbe a sfiorare le due cifre.

“Uno scenario che potrebbe rendere pressoché inefficaci persino i 235 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi anni dal PNRR”, denuncia la CGIA di Mestre.

Ricordiamo che a causare la stagflazione è la coincidenza di due o più fenomeni. La crescita bassa o nulla da una parte e l’aumento generale dei prezzi, spesso innescato da un rincaro sulle materie energetiche dall’altro.