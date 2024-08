iPhone 16: Apple prepara il lancio del nuovo modello a settembre

Quanto costerà il nuovo iPhone 16

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sul prezzo dell’iPhone 16, poiché Apple non ha ancora annunciato questo modello. I prezzi dei nuovi iPhone possono variare a seconda del modello specifico (come iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, ecc.) e delle caratteristiche tecniche offerte (come capacità di archiviazione, dimensioni dello schermo, ecc.).