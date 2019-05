Le scuse di chi non investe nell’asset più redditizio

Ramit Sethi, milionario e autore del best seller “I Will Teach You To Be Rich”, ha un consiglio semplice per coloro che intendono diventare ricchi. Destinare una maggiore quota del proprio risparmio al mercato azionario. Non è esattamente un modo di operare affine al risparmiatore italiano, che al contrario punta su immobili o al più rassicurante conto corrente.

Anche i millennials statunitensi, comunque, sono assai meno propensi ad investire in azioni rispetto alle generazioni precedenti. Solo il 37% degli under 35 americani, secondo un sondaggio Gallup, ha posseduto azioni fra il 2017 e il 2018. Fra gli over 35 la percentuale sale al 61%.

Sethi, in un articolo comparso su Cnbc, ha elencato alcune fra le più tipiche scuse che impediscono ai risparmiatori di accrescere il proprio patrimonio. Chi investe con continuità e con un lungo orizzonte temporale, può comunque trarre soddisfazioni anche mettendo da parte piccole cifre.

Ma il tempo è un nemico: prima si inizia a investire, maggiori saranno le possibilità di conseguire risultati. Data la volatilità del mercato azionario, ci sentiamo solo di precisare (per chi si avvicina all’investimento per la prima volta) che un portafoglio bilanciato comprende anche altre classi di attività più stabili.

Le scuse di chi non investe nel mercato più redditizio