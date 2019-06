Investire, che noia

Ormai non fa più tanta notizia sapere che l’Italia è tra gli ultimi in classifica in tema di cultura finanziaria. Questo dato è confermato anche dagli studi Consob sulle abitudini di investimento degli italiani, rivolte principalmente all’acquisto (si, ho detto acquisto, poi capirete il perché) di titoli di Stato o azioni di qualche Blue Chip italiana.

Talvolta si pensa che la cultura finanziaria in Italia sia bassa, in realtà possiamo definirla inadeguata rispetto alle scelte che spesso un risparmiatore è chiamato a compiere e rispetto alla complessità e numerosità degli strumenti finanziari a disposizione. I dati della Consob ci confermano che solo una quota compresa tra il 33% e il 53% degli italiani sa dare correttamente la risposta a domande semplici riguardanti tassi, inflazione e rischio.

Dove sta allora l’inghippo? Si trova spesso nei cosiddetti “bias comportamentali”, ovvero distorsioni della realtà dovute a vari fattori. La principale è la cosiddetta over-confidence, cioè la percezione di avere maggiori conoscenze di quanto in realtà se ne hanno. Questo il motivo per cui spesso non ci si rivolge a un consulente finanziario, e chi si rivolge spesso pretende di sapere più di lui.

Cosa significa investire?

Alzi la mano chi non conosce qualcuno che ha acquistato, per gioco o per convinzione, uno strumento finanziario “a caso”. Si, a caso, ovvero senza uno scopo preciso se non per la pia illusione di un facile guadagno senza sforzo. Chi compie queste operazioni infatti, ha di fronte a sé due casi: o guadagna o perde.

Se guadagna (per fortuna) alimenta la sua “over-confidence” (vedi sopra), se perde, si illude ancora di più o addirittura si scaglia contro chiunque parli di investimenti. Questo perché si pensa davvero che acquistare un BTP o un qualsiasi strumento “a casa” significhi automaticamente investire.

Queste operazioni non sono investimenti.

Il premio Nobel Paul Samuelson da una definizione di investimento molto chiara e veritiera:

“Investire è un po’ come aspettare che la vernice si asciughi o l’erba cresca. Se volete delle emozioni, prendete 800 dollari e andate a Las Vegas”.

Samuelson ci dice due cose in questa frase:

investire , è noioso. Lo è proprio perché investire non è un click su “compra” o “vedi”, bensì un metodo ben preciso, che richiede pazienza e darà i suoi risultati nel tempo. Ecco perché è fondamentale dare un nome e un cognome ai propri investimenti: il viaggio è lungo, non dobbiamo perdere la rotta!

Vi dò quindi un consiglio spassionato. Prima di impiegare i vostri risparmi fatevi una domanda molto semplice: cosa voglio fare con questi risparmi?

Volete il brivido? Non rivolgetevi a un consulente finanziario, non è un mago e non ha la sfera di cristallo, deluderà le vostre aspettative perché il suo lavoro è ben diverso.

Ricercate serenità e controllo sui vostri risparmi? Allora cercatene uno bravo cioè un professionista che non vi prometta rendimenti stellari e che vi dia un servizio all’altezza di ciò che meritate, ma soprattutto che sia in grado di cogliere le vostre esigenze e soddisfarle.

Dott. Marco Mattei

Consulente Finanziario – Pianificatore patrimoniale