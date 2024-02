Invesco riorganizza la squadra italiana

Colpo di scena tra i protagonisti del risparmio gestito in Italia. Questa mattina Invesco ha reso noto che il responsabile della sede italiana Giuliano D’Acunti ha lasciato la società di gestione Usa.

La responsabilità diretta del business in Italia passa ora a Oliver Bilal, Head of Emea Distribution, che dalla sede di Londra, porterà la sua esperienza e competenza. Allo stesso tempo Frank Di Crocco continuerà a guidare le attività dedicate ai clienti retail mentre Andrea Mornato continuerà a guidare le attività dedicate ai clienti istituzionali.

La nota di Invesco sottolinea poi che la società di gestione Usa mantiene immutato il suo impegno nei confronti della clientela italiana e a consolidare ulteriormente la sua presenza in Italia.

“Nel quadro della nuova struttura, continueremo a rafforzare il nostro impegno nei confronti dei clienti italiani, concentrandoci sui modi migliori per generare i massimi risultati attraverso l’implementazione della nostra strategia e competenza globale, adattandole alla variegata realtà dell’industria finanziaria italiana” ha dichiarato Oliver Bilal.

“Invesco desidera ringraziare Giuliano per il suo lavoro di oltre venti anni e per il suo contributo allo sviluppo del business in Italia, ed al posizionamento di Invesco come una delle società estere di maggiore importanza nell’industria del risparmio gestito in Italia” conclude la nota.