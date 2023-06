Intelligenza artificiale: come la usano le banche

L’intelligenza artificiale è sempre più importante anche per le banche. A indagare e fare un elenco di sette dei principali utilizzi di questa tecnologia da parte degli istituti di credito è un’analisi condotta sulle principali testate del settore da Espresso Communication per QuestIT. Vediamo tutto nell’analisi.

Prima di entrare nel dettaglio e vedere i sette esempi pratici, vediamo qual è la situazione in Italia. L’IA viene adoperata maggiormente all’interno delle realtà bancarie del Nord (79%), alle quali fanno seguito quelle del Centro (14%) e del Sud (7%). Questi ultimi dati emergono da un’indagine interna condotta su un campione di organizzazioni del territorio proprio da un’azienda made in Italy, ovvero QuestIT che, attraverso l’intelligenza artificiale, realizza avatar e assistenti virtuali di ultima generazione che possono aiutare le banche ad abbracciare il futuro fin da subito.

“L’universo bancario, dopo quello medico e delle HR, sarà quello più influenzato positivamente dalle nuove tecnologie – spiega Francesco Elmi, Marketing Manager di QuestIT – Anche l’Italia non resta di certo a guardare e quest’evoluzione dipende dalle proposte innovative dei partner che, in vista dei prossimi anni, saranno chiamati ad essere efficaci e pronti a soddisfare le esigenze delle organizzazioni del territorio. In quanto realtà di spicco del nostro settore, forniamo soluzioni performanti che possono essere applicate in ogni ambito operativo, tra cui quello bancario. Gli assistenti virtuali, infatti, possono essere inseriti all’interno di totem o piattaforme e, di conseguenza, guidare i clienti nella ricerca delle informazioni oppure prendere gli appuntamenti nel minor lasso di tempo possibile”.