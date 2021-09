Inps: si avvicina l’addio al Pin, come autenticarsi da ottobre

Sta per concludersi la fase transitoria di dismissione per il Pin Inps, il codice rilasciato fino all’ottobre dell’anno scorso che consente l’accesso ai servizi online dell’Istituto nazionale di previdenza. A partire dal 1° ottobre 2021, infatti, non sarà più possibile (nemmeno per gli utenti professionali) utilizzare i Pin, ma sarà obbligatorio autenticarsi con una delle altre tre opzioni disponibili.

Come autenticarsi ai servizi online Inps: le opzioni