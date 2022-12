Inflazione Usa rallenta, ma corre ancora sui servizi

Rallenta l’inflazione in Usa. L’indice dei prezzi al consumo, che misura un ampio paniere di beni e servizi, è salito solo dello 0,1% rispetto al mese precedente e del 7,1% rispetto a un anno fa. Le previsioni si aspettavano un aumento mensile dello 0,3% e un tasso del 7,3% su 12 mesi. L’aumento rispetto a un anno fa, pur essendo ben al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve per un livello di inflazione sano, è stato il più basso dal novembre 2021.

Escludendo i prezzi volatili di cibo ed energia, il cosiddetto CPI core è aumentato dello 0,2% sul mese e del 6% su base annua, rispetto alle rispettive stime dello 0,3% e del 6,1%. Le azioni sono salite in seguito al dato sull’inflazione, con i future legati al Dow Jones Industrial Average che sono saliti inizialmente di oltre 800 punti prima di rallentare un po’.

L’inflazione ha subito un’impennata nella primavera del 2021, come risultato di fattori convergenti che hanno portato l’aumento dei prezzi ai livelli più alti dai tempi della stagflazione dei primi anni Ottanta. Tra le principali circostanze aggravanti vi erano lo squilibrio della domanda e dell’offerta provocato dalla pandemia, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e l’impatto sui prezzi dell’energia, nonché i trilioni di dollari di stimoli fiscali e monetari che hanno spinto un’abbondanza di denaro a rincorrere un numero insufficiente di beni che sono rimasti intrappolati nei problemi della catena di approvvigionamento. Callie Cox, US investment analyst di eToro, commenta così il dato sull’inflazione Usa:

“L’inflazione sta rallentando drasticamente, il che dimostra che la medicina della Fed sta funzionando e che il mondo sta tornando alla normalità. È un’ottima notizia, soprattutto perché il mercato del lavoro è ancora sorprendentemente forte. Quello in cui ci troviamo è la definizione di atterraggio morbido. C’è però un dettaglio scoraggiante. L’inflazione dei servizi ha subito un’ulteriore accelerazione il mese scorso, e questo deve far riflettere la Fed sul fatto che questo rapporto possa essere considerato una vittoria o meno. La Fed ha un maggiore controllo sui prezzi dei servizi, quindi l’inflazione dei servizi potrebbe far pensare che Powell abbia bisogno di un maggiore raffreddamento dell’economia”

Il dato potrebbe essere la buona notizia di cui il mercato aveva bisogno per costruire una base appena sopra i minimi. Ma gli investitori devono fare attenzione. L’inflazione non è ancora completamente gestita ed è facile che i mercati si lascino trasportare. Potremmo non vedere nuovi massimi finché l’inflazione non sarà completamente sotto controllo”.