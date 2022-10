Inflazione, quale paese ne parla di più sui social media?

Gli Stati Uniti sono risultati il Paese più citato nelle discussioni sull’inflazione tra 15 sui social media di Twitter e di Redditors nel 2022 (al 27 settembre). A rivelarlo è la Social Media Analytics Platform di GlobalData, azienda leader nel settore dei dati e dell’analisi.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l’impennata maggiore nelle discussioni sui social media relative all’inflazione è stata registrata a settembre, quando l’indice dei prezzi al consumo mensile degli Stati Uniti è aumentato dell’8,1% in agosto, battendo le aspettative del mercato che prevedevano un calo. Un’altra impennata nelle discussioni sui social media si è registrata a luglio, quando il dato mensile di giugno è salito al 9,1%, il livello più alto degli ultimi quattro decenni. Smitarani Tripathy, analista di social media presso GlobalData, commenta:

“L’economia globale sta soffrendo per l’impennata dell’inflazione, guidata dall’eccessivo stimolo monetario e fiscale, e per le strozzature nell’approvvigionamento dovute alla pandemia da Covid-19. La guerra in corso tra Russia e Ucraina ha ulteriormente aggravato la situazione. L’inflazione negli Stati Uniti sta aumentando a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari. Nel frattempo, i responsabili delle decisioni economiche stanno creando un quadro di riferimento per l’inflazione, aumentando i tassi di interesse. In linea con ciò, la maggior parte degli influencer ritiene che l’aumento consecutivo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve possa portare a una recessione“.