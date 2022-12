Inflazione, qual è il suo impatto sulle scelte d’investimento?

L’attuale contesto economico con l’inflazione alle stelle influenza per forza di cose le scelte di investimento e un terzo degli investitori italiani (34%-48% il dato globale) ha indicato di ritenere i fondi a gestione attiva più attraenti oggi. Tra questi, sono soprattutto gli investitori più esperti ad affidarsi alle competenze di un gestore attivo: in Italia, il 47% degli investitori “esperti” e il 40% di quelli “avanzati” ritiene che i fondi attivi siano più interessanti, rispetto al 22% e 21% rispettivamente degli investitori “principianti” e “inesperti”. Così emerge dalla ricerca annuale Schroders Global Investor Study 2022 sulle aspettative degli investitori, che ha coinvolto 23.000 persone in 33 Paesi di tutto il mondo.

L’inflazione fa vacillare le scelte di investimento

Da quanto emerge dallo studio di Schroders è il fenomeno dell’inflazione, che ha caratterizzato tutto il 2022, ad avere spinto gli investitori a mettere in discussione le proprie scelte di investimento. Infatti, il 59% (80% il dato globale) degli investitori italiani che si definiscono “esperti” in termini di competenze finanziarie ha dichiarato di aver già apportato modifiche alle proprie strategie di investimento in risposta all’aumento dell’inflazione, rispetto al 37% (55% a livello mondiale) degli investitori più in generale.

Al contrario, solo il 17% degli investitori italiani che si definiscono “principianti” e il 19% di quelli “inesperti” ha modificato la propria strategia di investimento alla luce delle sfide poste dall’inflazione, contro il 29% e il 27% rispettivamente a livello mondiale.

Le scelte di asset allocation degli italiani

Il report di Schroders evidenza anche che fra chi ha deciso di modificare la propria asset allocation, emerge una crescente attenzione alla diversificazione: se il 54% degli italiani ritiene che i propri investimenti siano sufficientemente diversificati per attenuare l’impatto di un evento di mercato significativo (60% a livello globale), il 40% intende invece aumentare la diversificazione del proprio portafoglio (42% a livello globale).

Guardando le scelte di asset allocation indicate dagli intervistati italiani, lo studio di Schroders rileva che nell’attuale contesto gli asset digitali (41%) e i mercati privati (34%) sono tra gli investimenti considerati più attraenti, in linea con i dati globali, rispettivamente del 43% e 40%.

In generale è cresciuto anche l’interesse per gli investimenti tematici: tra questi i più attraenti risultano essere sostenibilità (indicata dal 56% degli italiani), internet e tecnologia (46%) e veicoli elettrici (45%). Il quadro a livello globale è simile, ma con la sostenibilità che passa in secondo piano (52%), superata da internet e tecnologia (57%) e seguita dai veicoli elettrici (46%). Per contro, a sorpresa, più di un quarto degli intervistati italiani ha indicato i titoli di Stato e la liquidità come le asset class meno interessanti (rispettivamente 28% e 27%, contro il 24% e il 23% a livello globale), considerando che entrambi potrebbero essere messi a dura prova dall’aumento dei tassi di interesse.

Inoltre il rapporto rivela come gli investitori tendono ad affidarsi alla competenza dei professionisti per trovare risposte in questi tempi incerti, con il 33% degli italiani (39% il dato globale) più propensi a rivolgersi a un consulente finanziario alla luce dell’aumento dei tassi di interesse. È interessante notare che questo fenomeno, in Italia, sembra riguardare soprattutto gli investitori “esperti” (47%) e quelli “inesperti” (39%), contro solo il 29% degli investitori “intermedi”.

Ma se la complessità del contesto socioeconomico induce gli investitori a modificare l’allocazione dei propri risparmi, emerge al tempo stesso una visione ottimistica per il futuro tanto che gli intervistati dichiarano di aspettarsi un miglioramento delle performance degli investimenti nel prossimo quinquennio. E focalizzandosi sugli italiani, si attendono un rendimento nei prossimi cinque anni in salita al 9,8% (11,4% il dato globale) rispetto all’8,2% del 2021 (11,3% il dato globale). Lesley-Ann Morgan, head of multi-asset strategy di Schroders, commenta: