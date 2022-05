Inflazione, Apple ritocca al rialzo gli stipendi contro il caro-vita

Buone notizie per i dipendenti Apple alle prese con l’inflazione record. Il colosso di Cupertino ha annunciato un aumento di stipendio per i dipendenti aziendali e retail in un mercato del lavoro in crisi profonda.

Apple e l’inflazione

Nel dettaglio l’azienda fondata da Steve Jobs sta aumentando le retribuzioni dei dipendenti aziendali e retail negli Stati Uniti a 22 dollari l’ora. Un annuncio che arriva in un momento di storica ristrettezza del mercato del lavoro negli Stati Uniti e mentre i dipendenti devono fare i conti con l’aumento dell’inflazione e del costo della vita. Prima di Apple, nelle ultime settimane anche Google, Amazon e Microsoft hanno apportato modifiche alle loro strutture retributive per pagare di più i lavoratori nel tentativo di trattenere e attrarre talenti.

“Sostenere e trattenere i migliori membri del nostro team al mondo ci permette di offrire ai clienti i prodotti e i servizi migliori e più innovativi”, ha dichiarato un rappresentante di Apple in un comunicato. “Quest’anno, come parte del nostro processo annuale di valutazione delle prestazioni, stiamo aumentando il nostro budget complessivo per le retribuzioni”.

Avanzano i sindacati

Apple aumenterà anche il salario iniziale per i dipendenti dei negozi negli Stati Uniti, portandolo a 22 dollari l’ora, rispetto ai 20 dollari attuali. L’aumento degli stipendi per il settore retail è stato annunciato mentre Apple si trova ad affrontare le iniziative sindacali in tutti gli USA proprio per chiedere salari più alti.

I dipendenti di un negozio di Atlanta, in Georgia, voteranno a giugno se organizzarsi con i Communication Workers of America, un sindacato.

Ad aprile l’inflazione a stelle e strisce ha raggiunto l’8,3%, il tasso più veloce in oltre 40 anni, mentre la disoccupazione rimane bassa, al 3,6%. Questa combinazione di fattori ha spinto molti lavoratori, soprattutto in settori ad alta domanda come la tecnologia, a cercare una retribuzione migliore o condizioni più flessibili in altre aziende.

Ci sono alcuni segnali che indicano che il mercato del lavoro caldo per i lavoratori del settore tecnologico potrebbe rallentare in risposta alle condizioni del mercato. Facebook, Snap e Nvidia hanno recentemente dichiarato di voler rallentare le assunzioni per controllare i costi in risposta alle condizioni di mercato.

Apple rimane un gigante con una forte posizione di liquidità, con un fatturato in crescita del 34% nel 2021 a oltre 297 miliardi di dollari con un margine lordo del 43%. Da qui la decisione di alzare gli stipendi.