Incentivi auto, come funzionano. Per elettriche e ibride bonus fino a 10 mila euro

Per chi ha intenzione di cambiare auto, questo è il momento buono per farlo. Per gli ultimi 5 mesi del 2020 è stato confermato dal Governo il contributo per l’acquisto di ibride ed elettriche, che aumenta di 4mila euro in caso di rottamazione e 2mila senza.

In pratica, il nuovo incentivo – che vale da agosto a dicembre – si cumula al vecchio ecobonus arrivando a 10mila euro per le elettriche (con emissioni fino a massimo 20 g/km) e a 6500 per le ibride (tetto a 60 g/km di emissioni). Tagliato del 60% i costi del passaggio di proprietà

Gli incentivi valgono anche agli Euro6 a benzina o diesel, a patto che le emissioni si fermino al massimo a 110 grammi di Co2 a chilometro.

Lo Stato concede un bonus da 1.500 euro a fronte di uno sconto del venditore di altri 2mila euro. Il bonus si dimezza senza rottamazione di mezzi vecchi almeno di 10 anni.

Incentivi, a chi si rivolgono