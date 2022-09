In vacanza con la consulenza finanziaria. Alla scoperta del Lazio

La consulenza finanziaria non va in vacanza. Ma i consulenti finanziari, ogni tanto, sì. Ecco perché ci siamo fatti raccontare da loro le bellezze e le particolarità della regione dove vivono. Perché notoriamente, i “locali” sanno sempre consigliare i posti migliori dove andare e mangiare. In questa puntata della nuova rubrica estiva parliamo dal Lazio, dove ci accompagna il consulente finanziario Alberto Raponi.

Quali posti consiglia di visitare?

Trovandoci nella regione della città eterna, la vera attrazione non può che essere Roma, da visitare in tutta la sua meraviglia.

Da menzionare i castelli romani, tra cui spicca Frascati, che sono una terrazza sulla capitale.

Il Lazio poi non manca di un bellissimo affaccio sul mare, dove spiccano nella parte sud le bellissime Sperlonga, Sabaudia e San Felice Circeo: vere e proprie mete turistiche.

Dove suggerisce di mangiare?

Per mangiare, la regione offre molti spunti enogastronomici, che vanno dal pesce del Mar Tirreno, le cui prelibatezze si possono gustare al Riz Cafe sul litorale romano, nel porto turistico di Roma, al più carnivoro menù del centro Lazio. Qui consiglio una tappa alla Sora Rosa, ristorante situato nel comune di Rocca Priora, dove è possibile godere anche di un po’ di fresco da un’estate torrida, essendo un Comune a 768 metri sul livello del mare.

In quali locali vale la pena andare?

Dal punto di vista del divertimento e dello svago, la costa romana offre molti locali discoteche e quant’altro; segnalo in particolare il V Lounge. Anche Fregene offre un litorale variegato da vari locali della movida.

Come consiglia di arrivarci?

Per arrivare nei vari luoghi ci sono tutte strade statali, tra cui la via Appia, che collega Roma con il litorale sud e la via Aurelia che la lega con il litorale nord. La via Ostiense porta poi al più vicino litorale romano.

Dove consiglia di andare alle famiglie con figli?

Le famiglie possono optare per i campeggi molto organizzati della via Flacca, sul litorale pontino, tra i quali spiccano il Camping Settebello e il Camping Nord Sud, che offrono soluzioni di ogni tipo.