In Danimarca banca paga i clienti per accendere mutuo

Nell’era dei tassi sottozero può anche accadere che i clienti anziché pagare ricevano interessi sul proprio mutuo. Quello che sembra un paradosso è diventato realtà in Danimarca, dove c’è una banca che paga i clienti che decidono di accendere un mutuo ipotecario presso i loro sportelli.

Si tratta di Jyske Bank, la terza banca danese, che questa settimana ha comunicato di offrire mutui ipotecari a un tasso di interesse negativo dello 0,5%. Questo vuol dire, che, alla scadenza del mutuo, i clienti rimborseranno meno dell’importo preso in prestito. A rendere possibile ciò, è stata la caduta dei tassi, che ha portato lo spread dei mutui a tasso variabile ad un livello inferiore al tasso di indicizzazione.

In parole povere, chi accende il mutuo di una casa per $ 1 milione e paga interamente il mutuo in 10 anni, alla fine del periodo restituirà solo $ 995.000.

“È un altro capitolo della storia del mutuo”, ha dichiarato Mikkel Høegh, economista Jyske Bank alla televisione danese. “Qualche mese fa, avremmo detto che ciò non sarebbe stato possibile. Questo apre una nuova opportunità per i proprietari di case”.

Il tasso negativo della Jyske Bank è solo l’ultimo di una serie di offerte di tassi di interesse estremamente bassi offerte dalle banche danesi ai proprietari di case. Secondo The Local, Nordea Bank, il principale finanziatore della Scandinavia, ha affermato che offrirà un mutuo a tasso fisso di 20 anni con interessi dello 0%.