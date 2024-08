In attesa di Jackson Hole. Quando Powell parla, i mercati ascoltano

Dopo il sell off che ha colpito i mercati qualche settimana fa, gli investitori attendono con trepidazione il simposio sulla politica economica della Federal Reserve di Kansas City che si terrà a Jackson Hole da giovedì 22 al 24 agosto. Sarà un’occasione per trovare indizi sulla tempistica dei tagli dei tassi negli Stati Uniti, dopo il recente rally.

La prossima decisione sul tasso di interesse della Fed è prevista per il 18 settembre. I mercati stanno attualmente scontando tagli tra tre e quattro quarti di punto quest’anno dall’attuale range compreso tra 5,25 e 5,5%, il livello più alto in 23 anni.

Jackson Hole: perchè gli investitori sono sull’attenti

All’inizio di agosto un rapporto sui salari degli Stati Uniti, molto più debole del previsto, ha scatenato i timori di una recessione, che ha spinto gli investitori ad aumentare le loro scommesse su imminenti tagli dei tassi e innescato un crollo dei mercati globali. Ma i dati successivi, tra cui dati sull’inflazione più deboli e un forte rapporto sulle vendite al dettaglio, hanno smorzato le previsioni di un enorme taglio di 0,5 punti percentuali a settembre e hanno calmato le preoccupazioni degli investitori sulla salute dell’economia.

“Riteniamo che la Fed probabilmente segnalerà a Jackson Hole che un taglio è probabile alla prossima riunione, assumendo che i progressi sull’inflazione reggano”, ha affermato Mark Cabana, responsabile della strategia sui tassi statunitensi presso Bank of America. Ma ha aggiunto che l’entità del taglio, così come il ritmo dei tagli futuri, dipenderà dai dati economici.

“Quindi non pensiamo che la Fed chiuderà la porta alla possibilità di effettuare tagli più grandi se sembra necessario – ma probabilmente non farà molto per segnalare che ciò accadrà”, ha detto.

Diversi banchieri centrali di spicco prenderanno la parola al Simposio di Jackson Hole, tra cui il presidente della Fed, Jerome Powell, previsto per venerdì. “Con la banca centrale sul punto di abbassare i tassi di interesse da un massimo di oltre due decenni, i commenti di Powell saranno attentamente monitorati per qualsiasi segnale su come la Fed stia valutando l’economia, soprattutto in seguito ai recenti dati sull’occupazione” scrivono gli analisti di eToro nel report daily.

Quando Powell parla, i mercati ascoltano. Nel 2022, durante il simposio di Jackson Hole, le azioni subirono un brusco calo dopo che Powell avvertì che tassi di interesse più elevati avrebbero comportato “dolore” per famiglie e aziende. Questa volta, ci si aspetta però che Powell si attenga al suo copione della riunione della Fed di luglio,

Jackson Hole: cos’è

Il Simposio economico di Jackson Hole è un simposio annuale, sponsorizzato dalla Federal Reserve Bank di Kansas City dal 1978, e tenutosi a Jackson Hole, Wyo, dal 1981. Ogni anno, il simposio si concentra su un’importante questione economica che deve affrontare le economie mondiali. Tra i partecipanti figurano importanti banchieri centrali e ministri delle finanze, nonché luminari del mondo accademico e importanti attori del mercato finanziario di tutto il mondo. I lavori del simposio sono seguiti da vicino dai partecipanti al mercato, poiché le osservazioni inaspettate provenienti dai pesi massimi presenti al simposio hanno il potenziale di influenzare i mercati azionari e valutari globali. Ogni anno, il simposio tratta un argomento specifico, cercando di discutere e migliorare le politiche a lungo termine che preoccupano tutte le parti coinvolte.