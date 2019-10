Imprese italiane bocciate in tema ambientale, per il 60% dei dipendenti non fanno abbastanza

Imprese italiane rimandate in tema di rispetto dell’ambiente. Il 60% dei lavoratori di società di medio-grandi ritengono infatti che le aziende presso le quali lavorano siano poco attente all’ambiente e solo il 50% pensa che sappiano agire in termini di responsabilità.

È uno dei risultati di un’indagine Swg per EY presentata a Capri al grand hotel Quisisana in occasione del Capri Digital Summit 2019 dal tema, quest’anno, “Less artificial, more intelligent, always human, discutere di innovazione e tecnologia”.

Secondo la ricerca, il 70% giudica i manager intenti a fare gli interessi degli azionisti, ma poco o per niente attenti a investire parte dei ricavi per il benessere del territorio. Oltre il 70% dei lavoratori intervistati ritiene che ragionare in termini di sostenibilità ambientale e sociale sia un dovere per tutte le grandi aziende.

La mission delle aziende – prosegue la ricerca – non è più il profitto a tutti i costi, ma un profitto sostenibile. L’impresa non è più un soggetto isolato dal contesto, ma si inserisce in un sistema che interagisce costantemente con l’ambiente esterno.

“Se fino a qualche anno fa la sostenibilità era un tema che riguardava solo il marketing, perché raccontare di essere sostenibili poteva far vendere qualche prodotto in più, oggi la sostenibilità è percepita come un elemento essenziale che garantisce successo” ha spiega all’agenzia Dire Riccardo Grassi, direttore di ricerca di Swg.

E i manager ne sono consapevoli. Il 70% degli intervistati, rileva Swg, ritiene infatti che il capitalismo sia a un bivio: o cambia e mette al centro l’uomo oppure muore.