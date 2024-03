Imprese, BNP Paribas ora punta sulle partecipazioni di minoranza

Per supportare la crescita delle imprese italiane il Gruppo BNP Paribas ha lanciato anche in Italia la divisione BNP Paribas BNL Equity Investments, società specializzata in investimenti di minoranza nel capitale di piccole e medie imprese non quotate.

La strategia di investimento

Nel dettaglio BNP Paribas BNL Equity Investments acquisisce partecipazioni di minoranza, normalmente in partnership con primari operatori di private equity, in aziende attive in settori dinamici in cui l’Italia eccelle, caratterizzate da una solida struttura economica e finanziaria, forte trend di crescita in termini di ricavi e margini.

BBEI realizza i propri investimenti secondo una logica di lungo termine perché investe con equity della banca e non ha vincoli temporali per la fase di disinvestimento con l’obiettivo di sostenerle lungo i diversi cicli di mercato e affiancarle nel momento delicato del passaggio generazionale

Dalla partenza operativa della propria attività ha già selezionato ed investito 95 milioni di euro in 8 aziende nei settori maggiormente rappresentativi del made in Italy (Consumer Goods, Business Services, Industrials, Technology).

“BNP Paribas BNL Equity Investments ha un team di investimento dedicato di 5 professionisti che raddoppierà nel corso dei prossimi due anni. Finora abbiamo già investito significative risorse e abbiamo una pipeline interessante per i prossimi mesi” ha chiarito Vittorio Ogliengo, presidente di BNP Paribas BNL Equity Investments.

L’iniziativa replica quanto già fatto dal colosso del credito in Francia e Belgio e si pone come obiettivo investimenti complessivi per mezzo miliardo nei prossimi cinque anni. Il taglio medio delle operazioni sarà compreso tra 5 e 10 milioni di euro, a fronte di partecipazioni che non superino il 20% del capitale sociale.

Oltre ad un supporto finanziario, la società del gruppo BNP Paribas offrirà una rete internazionale di contatti e servizi, e la possibilità di condividere le competenze solidamente radicate in materia di ESG (Ambiente, Sociale e Governance) e sostenibilità.