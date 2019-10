Il mercato dell’auto riprende quota a settembre

Torna positivo l’andamento delle vendite di auto a settembre .La Motorizzazione ha immatricolato 143.136 autovetture il 13,39% in più rispetto a settembre 2018. Lo ha comunicato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Non facciamoci ingannare dal risultato positivo del mese appena trascorso, in quanto il confronto avviene con un mese dello scorso anno in cui il mercato era crollato del -25% a causa delle problematiche connesse all’entrata in vigore delle nuove norme di omologazione WLTP. Va, comunque, segnalato che sulla performance del mese hanno pesato anche le auto immatricolazioni delle reti di vendita legate ai premi di chiusura del terzo trimestre e la spinta del canale del noleggio a lungo termine” ha dichiarato Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari auto.