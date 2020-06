Illimitybank lancia nuovi servizi non finanziari collegati alla piattaforma

Le banche online allargano l’offerta di servizi anche in campo non strettamente finanziario. illimitybank.com, la banca digitale diretta di illimity, ha presentato oggi gli illimity Hubs, un innovativo modello di collaborazione con partner non finanziari sviluppato in piena ottica di open banking.

Grazie agli illimity Hubs è possibile utilizzare le funzionalità offerte dai partner selezionati attraverso l’integrazione nella piattaforma di illimitybank.com e attivare servizi sinergici con l’operatività bancaria.

Gli Hubs debuttano con due partner: MiMoto, operatore attivo nello sharing di scooter elettrici e Fitbit, azienda che aiuta le persone a condurre una vita più sana e attiva offrendo dati, ispirazione e consigli per raggiungere obiettivi di forma fisica per il benessere. Tra questi, vi sono, per esempio, la possibilità di creare progetti di spesa connessi alla misurazione dei passi fatti e registrati attraverso Fitbit con l’obiettivo di raggiungere la somma necessaria a realizzare i propri sogni o compiere determinati acquisti.

Integrando l’app di MiMoto si può, per esempio, prenotare uno scooter con rapidità grazie alla funzione di Geomapping, ottenere la nota spese dei propri viaggi e avere una carta di debito elettronica personalizzata MiMoto.

Inoltre sono disponibili suggerimenti personalizzati che combinano l’attività del cliente con i suoi consumi e abitudini quotidiane.

Questo modello è stato sviluppato al fine di promuovere nuove e più consapevoli routine di spesa e risparmio basate su specifici interessi e obiettivi e sarà in costante evoluzione sia in termini di servizi che di partnership.

Gli illimity Hubs disponibili da oggi e inizialmente riservati ai clienti dei partner che apriranno un nuovo conto illimity, saranno disponibili per tutti i clienti della banca a partire da luglio.