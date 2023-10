“Il valore dell’assicurazione”, segui il nostro live il 26 ottobre

In un mondo che cambia in modo repentino, che mostra la sua instabilità politica e finanziaria, un mondo in cui vivremo più a lungo e saremo meno tutelati dal welfare pubblico, che valore diamo alle scelte di protezione?

E se è vero che negli ultimi anni gli italiani hanno sviluppato una maggiore sensibilità al rischio, in ogni sua declinazione, perché questo non trova riscontro nell’effettiva adozione di soluzioni adeguate?

E’ un problema di consapevolezza, di informazione, di fiducia nel sistema o di soluzioni disponibili? E cosa dobbiamo imparare dagli errori commessi?

Il focus dell’evento

A queste domande, il 26 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, Wall Street Italia cercherà di dare risposta nell’appuntamento “Il Valore dell’Assicurazione – dalla Protezione all’investimento”, un confronto a più voci per comprendere come rendere più efficiente la connessione tra domanda e offerta in un ambito di cruciale importanza per la costruzione del nostro futuro.

Aiutare le persone a sviluppare la capacità di essere meno vulnerabili nelle circostanze sfavorevoli e di guardare al futuro con maggiore fiducia, utilizzando per tempo strumenti assicurativi adatti alle proprie esigenze, è il compito primario del mercato e dei suoi intermediari, delle istituzioni e di chi si occupa di diffondere cultura e informazione.

I tre panel previsti

Di questo si parlerà nei tre panel previsti,

L’assicurazione, base essenziale della consulenza finanziaria L’impatto della longevità sulle soluzioni assicurative Caso Eurovita: cosa abbiamo imparato

introdotti da analisi e dati di contesto a cura di docenti ed esperti di settore e che vedranno coinvolti i vertici di alcuni tra i maggiori player del mercato assicurativo e bancario, esponenti istituzionali e autorità di vigilanza del comparto assicurativo.

