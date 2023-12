“Il valore dell’assicurazione – Dalla protezione all’investimento”: il mondo assicurativo ascolta e si fa ascoltare

Oltre 314.900 contatti, è questo il risultato mediatico dell’evento digitale organizzato lo scorso 26 ottobre, ottenuto attraverso il sito e i canali social di Wall Street Italia e del direttore Leopoldo Gasbarro.

Un’iniziativa che nasce dalla volontà, condivisa con il Vicedirettore Massimiliano Volpe, di fare educazione finanziaria partendo dal tassello che deve costituire le fondamenta di ogni progetto finanziario e agevolare il dialogo tra le parti per migliorare la connessione tra domanda e offerta.

L’industria di settore, ben rappresentata da alcuni dei suoi maggiori e accreditati esponenti, ha così analizzato dati e proiezioni che evidenziano le nuove esigenze delle famiglie italiane catturando l’attenzione di chi, in questo mondo, vuole vederci chiaro.

Il sistema italiano resta caratterizzato da un’evidente sottoassicurazione in ambito danni e registra un raddoppio dei riscatti nel ramo vita, tenuto oggi sotto scacco dai BTP. Da un lato, la protezione è riconosciuta all’unanimità come fondamento di una corretta pianificazione patrimoniale ed emerge il ruolo strategico dell’intermediario nel creare cultura e nel combattere la scelta, purtroppo radicata, di autoassicurarsi.

Dall’altro, l’industria dev’essere in grado di strutturare soluzioni in linea con la crescente longevità che aumenta la durata della fase in cui siamo più fragili (con particolare riferimento alle esigenze di carattere sanitario e assistenziale) ma porta al tempo stesso a dover considerare prodotti destinati anche a fasce di clientela più anziana.

Dal punto di vista etico, infine, l’evoluzione dell’intero sistema deve poggiare su una rinnovata trasparenza e maggior fiducia: il caso Eurovita, risolto in tempi ragionevoli e con interventi mirati alla messa in sicurezza di azienda e sottoscrittori, grazie all’intervento dell’autorità di vigilanza, è un concreto esempio della forte volontà di andare in questa direzione.

Video 15.522 Social 245.983 Sito 21.364 DB 202 Social del direttore Gasbarro 31.918

Questi i numeri e i principali contenuti della prima tappa del percorso che Wall Street Italia vuole dedicare a un comparto il cui ruolo sociale ed economico, nel nostro Paese, è di primaria importanza. Il prossimo appuntamento è previsto per ottobre 2024, la data precisa sarà comunicata non appena disponibile.

“L’elemento su cui l’industria deve riflettere, è innanzitutto quello di ridare il carattere distintivo all’offerta assicurativa, perché se si circoscrive il tema al mero rendimento, il confronto con l’attuale BTP non può reggere. La partita deve giocarsi su un altro piano, quello del valore più ampio della protezione per il cliente e non su mosse prettamente opportunistiche. Oggi i problemi maggiori sono legati all’intangibilità e alla complessità del prodotto assicurativo: agli italiani non manca tanto la consapevolezza dei rischi quanto la conoscenza degli strumenti per gestirli”. Roberto Novelli, Capo Ufficio Segreteria di Presidenza e del Consiglio IVASS.

Hanno partecipato all’evento:

Lorenzo Agresti, Responsabile Business Protezione Banca Mediolanum

Maurizio Binetti, Responsabile Bancassurance Danni e Vita Allianz Italia e Direttore Generale UniCredit Allianz Vita

Giovanna Gigliotti, Amministratore Delegato UniSalute

Federico Gerardini, Responsabile Direzione Commerciale Zurich Bank

Stefano Milani, Direttore Generale BCC Servizi Assicurativi

Emanuela Notari, Longevity Strategist e Docente Partner EMC3 Solution

Roberto Novelli, Capo Ufficio Segreteria di Presidenza e del Consiglio IVASS

Maurizio Primanni, CEO Excellence Consulting

Nicola Ronchetti, Founder & CEO FINER Finance Explorer

Fabrizio Simonini, Executive Vice President e Direttore Commerciale Italy Unicredit Allianz Vita Giovanni Tucci, Coordinatore Bancassicurazione Gruppo Banco BPM