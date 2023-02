L’appuntamento si avvicina e iniziamo a svelare maggiori dettagli sul nostro evento del 16 febbraio 2023 dedicato al mondo dell’advisory italiana e intitolato “Il valore della consulenza”. L’incontro andrà in scena nel corso della mattinata in Borsa Italiana a Piazza Affari, in pieno centro a Milano, nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, ed è costruito in collaborazione con BlackRock, Invesco, Pimco e Schroders.

L’evento fisico è su invito. Per non perderlo, potete registrarvi al seguente indirizzo e seguire comodamente la diretta in streaming online. Vediamo intanto l’agenda.

L’agenda de “Il valore della consulenza”

In particolare questa sarà l'occasione per i protagonisti della consulenza finanziaria italiana di ritrovarsi in un appuntamento esclusivo organizzato da Wall Street Italia dalle ore 9:00 alle ore 13:00: Tommaso Corcos (AD di Fideuram ISPB); Massimo Doris (AD di Banca Mediolanum); Alessandro Foti (AD di Fineco Bank); Paolo Martini (AD di Azimut Holding); Gian Maria Mossa (AD di Banca Generali) e Paola Pietrafesa (AD di Allianz Bank FA). Ci sarà la partecipazione anche di figure istituzionali di rilievo del settore. Saranno questi i protagonisti che ci racconteranno come stanno interpretando questo difficile momento di mercato e come vivono il profondo cambiamento sociale, economico e finanziario dettato dai tempi che stiamo vivendo.